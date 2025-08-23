Malatya’da Kadın, Eşini Yaraladı

KADIN, DİNLİ NİKAHLI EŞİNİ BIÇAKLA YARALADI

Malatya’da sanayi sitesinde meydana gelen olayda bir kadın, tartıştığı dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı. Olay, saat 10.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde gerçekleşti.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Elde edilen bilgilere göre, Helal Caddesi üzerindeki M.Ş.’nin işyerine gelen eşi D.Y. ile arasında tartışma başladı. Bu tartışma sonucunda bıçaklı kavgaya dönüşen olayda D.Y., bıçakla M.Ş.’yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı olan M.Ş., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler incelemeler sonucunda bir adet bıçak buldu. Dini nikahlı eşini bıçaklayan D.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.