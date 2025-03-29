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Malatya’da Kamyonda 7 Milyon Makaron Ele Geçirildi

POLİS OPERASYONU SONUCU MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Malatya’da gerçekleştirilen bir polis operasyonunda, bir kamyonda büyük miktarda makaron ele geçirildi. Yapılan aramada toplam 7 milyon 250 bin adet makaron bulundu. Olayla bağlantılı olarak bir kişiye işlem yapıldı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE AÇISINDAN ÖNEMLİ ADIM

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şüpheli bir kamyon takibe alındı. Ekiplerin yaptığı arama sonucunda, 7 milyon 250 bin makaron ele geçirildi. Olayda araç sürücüsü T.T.’ye 5607 sayılı Kanun’a muhalefet nedeniyle işlem yapıldı.

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