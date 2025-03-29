Malatya’da Kamyonda 7 Milyon Makaron Ele Geçirildi

POLİSİN KAÇAKÇILIĞA YÖNELİK ÇALIŞMALARI

Malatya’da, yapılan bir polis operasyonunda bir kamyonda 7 milyon 250 bin adet makaron bulundu. Olayda bir kişi hakkında işlem gerçekleştirildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerini engellemeye yönelik sürdürülen çalışmalarını devam ettiriyor.

KAMYONDA YAPILAN ARAMA

Bu çerçevede, KOM ekipleri bir kamyonu şüphe nedeniyle takibe aldı ve içerisinde arama gerçekleştirdi. Arama neticesinde toplamda 7 milyon 250 bin adet makaron ele geçirildi. Olayda, araç sürücüsü T.T.’ye 5607 SKM’den işlem yapıldığı bildirildi.