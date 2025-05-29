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Malatya’da Kavga: 5 Yaralı, 2 Ağır

KAĞIT TOPLAYICILARIYLA DÜĞÜN SAHİPLERİ ARASINDA KAVGA!

Malatya’da kağıt toplayıcıları ile bir düğün sahibi grup arasında “yol verme” tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Olayın Gelişimi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yer alan Sarıcıoğlu Mahallesi’ndeki Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleşen düğün sırasında, düğün sahipleri ile kağıt toplayıcıları arasında yol verme konusunda bir tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, bıçakların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

Yaralılar ve Müdahale

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kavga sırasında yaralanan 5 kişi, farklı hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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