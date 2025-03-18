Malatya’da Kayısıda İlaç Kalıntısı Konuşuldu

KAYISI ÜRETİMİNDE İLAÇ KALINTISI SORUNU GÖRÜŞÜLDÜ

Malatya’da kayısı üretiminde ilaç kalıntısıyla ilgili sorunları gidermek amacıyla bir toplantı yapıldı. Dünyanın kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da bu önemli meseleye yönelik bilgilendirme toplantısı, Malatya Ticaret Borsası’nın desteğiyle gerçekleştirildi. Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ve zirai ilaç bayileri gibi sektördeki birçok temsilci katıldı.

Toplantıda konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, kayısı üretimindeki zirai mücadelenin önemine dikkat çekti. İhraç edilecek ürünlerde ilaç kalıntısı konusuna özel bir hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Çiçek, “Kayısı sattığımız ülkeler, özellikle tüketici sağlığı açısından çok daha titiz davranıyor. İlaç kalıntısı nedeniyle ihracatta büyük risklerle karşı karşıyayız. Doğru zamanda, doğru dozda ve doğru ilaç kullanımı çok önemli” dedi.

İLAÇ KALINTILARIYLA MÜCADELE YILI İLAN EDİLDİ

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, dünya genelinde tarım ürünleri rekabetinin arttığını belirtti. Kayısının uluslararası alandaki konumunu koruyabilmesi için ilaç kalıntısı sorunlarının çözülmesi gerektiğini ifade eden Özcan, “Özellikle Avrupa pazarı pestisit tahlillerine büyük önem veriyor. Yaş kayısı ihracatında ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Bu nedenle 2025 yılını ‘İlaç Kalıntılarıyla Mücadele Yılı’ ilan ettik. Üreticilerimizin ve bayilerimizin bu sürece dikkat etmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

TÜKETİCİYE GÜVENİLİR ÜRÜN SUNMAK ÖNCELİK

Toplantıda konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, bitkisel üretimde dikkat edilmesi gereken noktalara değindi. İlaçlama süreçlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirten Akar, kayısı pazar payının kaybedilmemesi adına üst düzey dikkat gösterilmesi gerektiğini ifade etti. “Ülkelerin bizden beklentileri her geçen gün artıyor. Amacımız, tüketiciye sağlıklı ve güvenli ürün ulaştırmak” diye ekledi. Toplantının ardından, Tarım İl Müdürlüğü uzmanları tarafından zirai ilaç bayilerine yönelik “Pestisitler ve Güvenli Kullanımı ile Bitki Koruma Ürünlerinin Satışı ve Depolanması” konulu bir sunum yapıldı.