Malatya’da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

KAZA ANINI AÇIKLAYAN BİLGİLER

Malatya’da, milli boksör Hatice Akbaş’ın kardeşinin yer aldığı araç şarampole devrildi. Bu kazada bir kişi hayatını kaybetti, Hatice Akbaş’ın kardeşi ise yaralandı. Olay, Malatya – Kayseri karayolu Aydınlar Mahallesi civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Malatya yönünden gelen Hatice Akbaş’ın kardeşi Melisa Akbaş, kullandığı 44 AET 587 plakalı Volkswagen marka aracı kontrol edemeyerek şarampole devirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Kaza sonrasında, araç sürücüsü ve birlikte olan Emre Günaylı yaralanarak bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye çağrıldı. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 23 yaşındaki Emre Günaylı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hatice Akbaş’ın kardeşinin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.