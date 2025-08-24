Haberler

Malatya’da Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

KAZA SONUCUNDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi ise yaralandı. 06 VM 371 plakalı otomobili kullanan Mehmet Yalçınkaya (64), Malatya-Ankara kara yolunun TİGEM Kavşağı bölgesinde, 44 ADS 240 plakalı aracı yöneten Aslı Cengiz (24) ile çarpıştı.

KAZA YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların acil durum çağrısı üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gülten Gülbaş’ın (51) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan sürücüler ile Yaren Polen Gülbaş (24) ve Emine Çelik (18), ambulanslar ile Akçadağ Devlet Hastanesi’ne taşındı. Jandarma, kazanın nedeni hakkında bir soruşturma yürütmeye başladı.

