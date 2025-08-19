Malatya’da Kaza, Ahmet Ilgaz Hayatını Kaybetti

TRAFTAKİ KAZA MALATYA’DA GERÇEKLEŞİYOR

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Ahmet Ilgaz, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Elazığ kara yolu üzerinde gerçekleşti. B.Y. isimli sürücü yönetimindeki 02 BJ 631 plakalı araç, karşıya geçmeye çalışan Ilgaz’a çarptı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Kaza anını gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralanan Ahmet Ilgaz, olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Ancak, burada yapılan müdahale sonuç vermedi ve Ilgaz yaşamını yitirdi.

OTOPSİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLATILIYOR

Ahmet Ilgaz’ın cenazesi, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldı.