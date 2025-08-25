Malatya’da Kaza, İki Kişi Ağır Yaralı

KAZA ANINI ANLATAN GÖRÜNTÜLER

Malatya’da bir motosiklet kazası, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana geldi. Olayda 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 21.15 civarında Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgiler doğrultusunda, Ö.T. yönetimindeki 44 AGJ 032 plakalı motosiklet, Dilek yönüne giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, devrilerek metrelerce savruldu ve feci bir şekilde kaza yaptı. Kazada, Ö.T. ile araçta yolcu olarak bulunan A.K.V. ağır yaralanarak sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.