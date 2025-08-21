Malatya’da Kaza, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA ANINI TANIMLAYAN OLAY

Malatya’da, hafriyat kamyonuna çarpan bir otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, saat 15.30 sularında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi’nde gerçekleştikten sonra meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yeni çevre yolu üzerinde sürüşte olan Önder Yıldırım (43) yönetimindeki 34 FFG 316 plakalı Volkswagen marka otomobil, aynı yöne giden E.B. (24) kontrolündeki 44 AGS 036 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

YARALANMA VE SONUCU

Kaza sonucunda otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Olayın bildirilmesiyle birlikte, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olan incelemenin devam ettiği bildirildi.