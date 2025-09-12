Malatya’da Kaza, Uyuşturucu Ele Geçirildi

KOVALAMACADA KAZA OLDU

Malatya’da polisin “dur” ihtarına uymayan sürücünün yönettiği araç, yaşanan kovalamaca sırasında kaza yapıyor. Kazada 4 kişi yaralanırken, araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçiriliyor. Olay, saat 02.00 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Sütlüce – Tohma Köprüsü civarında gerçekleşiyor.

POLİS EKİPLERİ İHTARDA BULUNDU

Alınan bilgilere göre, polis ekipleri kent merkezinde hareket eden 44 AHT 427 plakalı Volkswagen marka otomobile “dur” ihtarında bulunuyor. Sürücünün bu ihtara uymayarak kaçması üzerine polis ekipleri aracı takibe alıyor. Kovalamaca bir süre devam ettikten sonra, aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki dere yatağına düşüyor.

Kaza sonucunda araçta bulunan 4 kişi yaralanıyor. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk ediliyor. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor. Kaza sonrasında olay yerinde inceleme yapan yetkililer, araç içerisinde bir adet hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçiriyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılıyor.