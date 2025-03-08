Malatya’da Kazada Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Malatya’da yolun karşısına geçmaya çalışırken bir otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Olay, saat 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Selahattin Gürkan Caddesi üzerinde seyir eden A.A. yönetimindeki 44 ADL 209 plakalı Opel marka otomobil, cami çıkışında evine gitmek için yolun karşısına geçen 68 yaşındaki Mehmet Karabatak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yola savrularak ağır yaralandı.

KURTARMA GİRİŞİMLERİ

Hemen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Karabatak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemede, 102 metre uzunluğunda fren izine rastlandı. Araç sürücüsü gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.