Malatya’da Kona Taşımaları Devam Ediyor

KONUT İNŞAATINA DEVAM EDİLİYOR

Malatya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ciddi hasar yaşadı. Bu nedenle, bölgede 16 bin işçi, deprem konutlarının inşası için gece gündüz çalışıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, “Şu an toplamda inşaat faaliyeti devam eden 101 bin 500 konut çalışmamız, son ihalelerle birlikte 104 bini bulacak” diyor. Depremlerden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Malatya’da, binlerce konut yıkıldı ve yıkım sonrası enkaz kaldırma çalışmalarına hemen başlandı. Ağır hasarlı binaların yüzde 85’i tespit edilip yıkıldı. Kentte birçok noktada inşaat çalışmaları devam ederken, hak sahipleri de sıralı olarak evlerine yerleşmeye başladı.

YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR

Malatya’da 78 bin 65 hak sahibi bulunuyor ve bu hak sahiplerinden 16 bini, şu ana kadar yeni konutlarına yerleşti. Tamamlanan konutlar için anahtar teslimleri de devam ediyor. Yeşilevler bölgesinde 12 bloklu 14 katlı binaların yıkıldığını belirten Cengiz Başer, burada 750 dairenin anahtar tesliminin sürdüğünü ifade ediyor. Merkez-31 rezerv alanlarında gerçekleşen bu yıkımda toplamda 1,6 ton patlayıcı kullanıldı. Geçen yıl temeli atılan bölgedeki yapım çalışmaları hızla ilerliyor.

KIRSALDAKİ ÇALIŞMALARIN ZORLUĞU

Cengiz Başer, 16 bin personelin Malatya’da deprem konutlarının inşasını hızlandırmak için çalıştığını ve “İnşa çalışmaların büyük bölümü tamamlandı” diyor. Çalışmaların 3 etapta yürütüldüğünü, şehir merkezindeki rezerv alanlarda 40 bine yakın konut, kırsal bölgelerde ise 17 bin 500 bağımsız birim üretiminin devam ettiğini vurguluyor. Kırsaldaki inşaat çalışmalarının ulaşım ve arazi şartları nedeniyle daha zor geçtiğini söyleyen Başer, şu ana kadar yüzde 60 seviyesine ulaştıklarını belirtiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, bakanlara ve valiye aldığı destek için teşekkür ediyor.