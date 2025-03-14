Malatya’da Kontrolden Çıkan Araç Kazası

KAZA ANINDA SÜRÜCÜ KONTROLDEN ÇIKTI

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan bir Fiat Tofaş, orta refüje çıktı ve bu kaza sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza, 23.30 sıralarında Malatya- Ankara Karayolu’nda, Şeker Fabrikası yerleşkesi önünde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, M.B. idaresindeki 44 AEJ 806 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Ankara istikametine doğru seyahat ederken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda orta refüje çıktı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.