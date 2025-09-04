MALATYA’da Kuru Kayısı İhracatı Düştü

Dış Ticaret Raporu Yayınlandı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin Kuru Kayısı Dış Ticaret Raporu’nu duyurdu. Rapor, Malatya’nın ekonomik açıdan önemli bir parçası olan kuru kayısı sektörüne dair Ağustos ayı ile yılın ilk sekiz ayını kapsayan verileri içeriyor.

Ağustos İhracatında Düşüş

Raporda verilen bilgilere göre, Ağustos ayında gerçekleşen ihracat, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61 azalarak 2 bin 800 tona düştü. Birim ihraç fiyatı ise, önceki yıl ile kıyaslandığında yaklaşık 2.5 dolar artarak 7.43 dolara yükseldi. Ancak, ihracat miktarındaki azalma nedeniyle, önceki yıl Ağustos ayında elde edilen yaklaşık 37 milyon dolarlık gelir, bu yıl 21 milyon dolara geriledi.

İlk Sekiz Aydaki Düşüşler

Yılın ilk sekiz ayı incelendiğinde, kuru kayısı ihracat miktarında önceki yılın aynı dönemine göre 6 bin tonluk bir azalma gözlemlendi ve toplam ihracat 36 bin tona düştü. Birim ihracat fiyatı ise bu dönemde 0.35 dolar civarında düşerek ortalama 5.45 dolara geriledi. Bunun sonucunda, ihracat gelirleri de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalarak 243 milyon dolardan 196 milyon dolara indi.

Zirai Donun Etkileri

Raporda ayrıca, 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde meydana gelen zirai don olayının kayısı üretiminde yüzde 100’e yakın ürün kaybına neden olduğu ve bunun, ihraç miktarının düşmesine yol açtığı ifade ediliyor. Bu durumun, birim ihraç fiyatının 7.5 dolar seviyesinde olmasına da etkisi olduğu değerlendiriliyor.