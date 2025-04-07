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Malatya’da Kuruyemiş Paketi Şaşırttı

YEREL FİRMAYA TEPKİ

Malatya’da bir tüketici, yerel bir firmadan aldığı kuruyemiş paketine büyük bir tepki gösterdi. Dışarıdan dolu gibi görünen paketini açtığında karşılaştığı manzara onu hayal kırıklığına uğrattı. Vatandaş, paketin dolu görünmesi için içerisine tahta parçaları eklenmiş olduğunu ifade etti.

HEDİYE İÇİN ALINDI

Otogardan satın aldığı kuruyemişi sevdiklerine hediye etmek amacıyla aldığını belirten vatandaş, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirirken, “Sevdiklerimize hediye almıştık, açınca biz utandık” diyerek duruma tepkisini açıkladı.

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