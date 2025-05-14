Malatya’da Motosiklet-Kamyon Çarpıştı, Yaralı

KAZA ANINI GÖSTEREN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, motosiklet ile kamyonun çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Olay, saat 16.00 sıralarında Doğanşehir Kavşağı’nda gerçekleşti. Ramazan S. yönetimindeki 44 ACM 922 plakalı kamyon, D850 karayolunun 38. kilometresinde U dönüşü yapmak isterken, Malatya istikametinden Adıyaman yönüne giden Barış G.’nin kullandığı 44 AHL 134 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi ve sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazanın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun dönüş yaparken hızla gelen motosikletin araca çarptığı anlar yer aldı.

TRAFFİKTEKİ GECİKME VE SORUŞTURMA

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, adli incelemelerin tamamlanmasının ardından yeniden açıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.