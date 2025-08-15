Malatya’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

MOTOSİKLET KAZASINDA YARALANMA

Malatya’da bir motosiklet kazası sonucunda bir motokurye yaralandı. Kaza, saat 21.15 civarında Malatya-Ankara karayolu İstasyon Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, H.D. (25) adlı sürücünün kullandığı 44 AFC 237 plakalı motosiklet, Ankara istikametinde seyir halinde olan bir aracın sıkıştırmasıyla kontrolden çıkarak devrildi.

SURÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucu motokurye H.D. yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.