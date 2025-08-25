Malatya’da motosiklet kazası yaşandı

Haberler

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay, saat 17.15’te kent merkezindeki İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir eden M.U. yönetimindeki 44 AHN 052 plakalı motosiklet ile M.K. idaresindeki 44 AEA 188 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan M.U., hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

Eyüpspor, Corendon Alanyaspor’u Ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın sonucu merakla bekleniyor.
Çorum’da FETÖ Yalanıyla 15 Milyon TL

Çorum'da telefon dolandırıcılığı yapan 6 şüpheli, 15 milyon lira vurarak yakalandı. Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp vatandaşları kandırmışlardı.

