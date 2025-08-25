Malatya’da motosiklet kazası yaşandı

KAZA ANINDA YAŞANAN OLAY

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay, saat 17.15’te kent merkezindeki İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir eden M.U. yönetimindeki 44 AHN 052 plakalı motosiklet ile M.K. idaresindeki 44 AEA 188 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALILAR VE İNCELEME

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan M.U., hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.