Malatya’da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı

KAZA ANINDA YARALANAN MOTORCU HASTANEYE KALDIRILDI

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, otomobil ve motosiklet arasında yaşanan çarpışma sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay, saat 16.00 civarında Yeşilyurt ilçesi Özal Mahallesi’nde gerçekleşti.

MOTOSİKLET VEOTOMOBİL ÇARPIŞTI

Alınan bilgilere göre, kent merkezi istikametinde ilerleyen E.S. (32) yönetimindeki 51 ADS 796 plakalı motosiklet, kavşakta Y.N. (73) idaresindeki 44 AFC 733 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak olay yerine çağrılan jandarma ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın detayları üzerinde inceleme yapıldı.