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Malatya’da Motosiklet Otomobille Çarpıştı

YARALANMA OLAYI

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay, Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleşti. T.D yönetimindeki motosiklet, ara yoldan çıkan M.G yönetimindeki otomobille çarpıştı.

KAZA SONRASI MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve jandarma gönderildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne hastaneye kaldırıldı.

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