Malatya’da Narkotik Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONUN DETAYLARI

Malatya’da Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik ve kaçakçılık operasyonu sırasında uyuşturucu madde ve kaçak ürünler ele geçirildi. Bu operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılıyor. Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlıkları 17 Haziran 2025’te bir dizi operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLER

Yapılan aramalarda, toplamda 392 adet sentetik ecza hapı, 15 gram bonzai, 29 bin 200 adet makaron, 1 ton 270 kilogram tütün ve 25 adet elektronik sigara ele geçirildi. Bu stratejik operasyonlar, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak kaydediliyor.