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Malatya’da Narkotik Operasyonu Gerçekleştirildi

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen narkotik ve kaçakçılık operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ve kaçak ürünler ele geçirildi. Yapılan işlemler sonucunda, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildiriliyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

17 Haziran 2025 tarihinde, Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlıkları ortak bir operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 392 adet sentetik ecza hapı, 15 gram bonzai, 29 bin 200 adet makaron, 1 ton 270 kilogram tütün ve 25 adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan ürünler, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen maddelerle ilgili olarak, 4 şüpheli şahıs hakkında yasal süreçler başlatıldı. Jandarma güçleri, bu tür operasyonları artırarak toplumda güven sağlama ve uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele etme hedefini sürdürüyor.

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