Malatya’da Okullar Tatil Edilecek Mi?

Malatya’da Okulların Tatili Hakkında Gelişmeler

Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu gündeme geldi. Malatya’da, 18 Mart Salı günü okul tatiliyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Malatya Valiliği, okulların durumu hakkında henüz bilgi paylaşmadı.

Yoğun Rüzgar ve Fırtına Uyarıları

17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde güçlü rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde 80-90 km/saat) bekleniyor. İç kesimlerde akşam saatlerinin ardından, Doğu Karadeniz’de Salı sabahı etkisini kaybedecek olan rüzgar, ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuz durumlar için dikkatli olunmasını gerektiriyor. Batı Karadeniz’in batısında, Salı öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde rüzgar (50-75 km/saat) bekleniyor.

Zirai Don ve Tedbir Önerileri

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla, batı ve iç kesimlerde zirai don olayı bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 18 Mart 2025 Salı gecesinden itibaren tahmin edilen zirai don etkilerini göstermeye başlayacak. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan bireylerin bu duruma karşı dikkatli olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sıcaklık tahminlerini takip etmeleri önem taşıyor.

Gelecek Günlerde Hava Durumu

18 Mart 2025 Salı günü, öğle saatlerinden sonra Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden güçlü rüzgar etkili olacak. 19 Mart 2025 Çarşamba günü, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), İç Anadolu’nun güney kesimlerinin yüksek yerleri ile Akdeniz’in Toroslar bölgesinde kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) bekleniyor. Bu durum nedeniyle ulaşımda aksamalar ve çeşitli tehlikelerle ilgili dikkatli olunması tavsiye ediliyor.