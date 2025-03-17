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Malatya’da Operasyon: 6 Kişi Gözaltında

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GÜVENLİK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamusal alanlarda “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarını işleyen bireylere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR ARASINDA TARTIŞMALI BİR İFADE

Yapılan operasyonda, “Bizi kim alabilir?” diyerek meskun mahalde tüfekle ateş açan bir kişinin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahısların, polis merkezindeki işlemleri hâlâ devam ediyor.

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