Malatya’da Orman Yangını Meydana Geldi

ORMAN YANGINI MALATYA’DA BAŞLADI

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde orman yangını meydana geldi. Yangının hızla geniş bir alana yayılması neticesinde bölgeye birçok ekip yönlendirildi.

YANGIN DÜŞÜNDEN HIZLA YAYILDI

Alınan bilgilere göre, Doğanyol ilçesine bağlı Akkent Mahallesi’nde öğle saatlerinde ormanlık alanda, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine itfaiye ve orman müdürlüğüne bağlı ekipler olay mahalline ulaştı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucunda 1 evde hasar oluştu. Ekiplerin yangına müdahaleleri devam ediyor.

Abdullah Güler, CHP’yi eleştirdi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kars'taki buluşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert eleştirilerde bulundu. Özel'in hakkında çıkan yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi.
Edirne’nin Hayvancılığı Modernleşecek Proje İle

Edirne’de 'Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Projesi' hayvancılık sektörünü modernize ederek şehrin damızlık düve üretiminde öncü olmasını amaçlıyor.

