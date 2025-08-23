Malatya’da Orman Yangını Meydana Geldi

ORMAN YANGINI MALATYA’DA BAŞLADI

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde orman yangını meydana geldi. Yangının hızla geniş bir alana yayılması neticesinde bölgeye birçok ekip yönlendirildi.

YANGIN DÜŞÜNDEN HIZLA YAYILDI

Alınan bilgilere göre, Doğanyol ilçesine bağlı Akkent Mahallesi’nde öğle saatlerinde ormanlık alanda, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine itfaiye ve orman müdürlüğüne bağlı ekipler olay mahalline ulaştı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucunda 1 evde hasar oluştu. Ekiplerin yangına müdahaleleri devam ediyor.