Malatya’da Orman Yangını Sürüyor

ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Doğanyol’a bağlı Akkent Mahallesi’nde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın hızla geniş bir alana yayıldı ve bu süreçte 1 ev zarar gördü.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangının yaklaşık 9 saat süredir devam ettiği bildiriliyor. Ekiplerin, söndürme çalışmalarını hem havadan hem de karadan sürdürdüğü ifade ediliyor. Yangına müdahale için gayret gösteren ekipler, olayı kontrol altına almak için tüm imkanlarını kullanıyor.