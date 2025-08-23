Malatya’da Orman Yangınıyla Mücadele Sürüyor

ORMAN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangın, ilçeye bağlı Akkent Mahallesi’nde başladı ve bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yönlendirildi. Yangın söndürme çalışmaları için 8 itfaiye aracı ve Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri kullanıldı. Yangında maalesef 1 ev zarar gördü.

VALİ’DEN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan bir açıklama yaptı. Vali Yavuz, Doğanyol ilçesi Mezra ve Akkent arasında ıslah edilen ormanlık alanda devam eden yangın söndürme çalışmalarına dikkat çekerek, “Çalışmalar sürüyor” ifadesini kullandı ve halka geçmiş olsun dileklerini iletti.