Malatya’da Otobüs Kazasında 9 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE SAAT

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolunun Akçadağ ilçesi Develi mevkiinde gerçekleşti.

OTOBÜSÜN KAZA NEDENİ

Van’dan Muğla’ya hareket eden yolcu otobüsü, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak istinat duvarına çarptı.

YARALILAR VE HASTANE MÜDAHALESİ

Kazada toplamda 9 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Olayın ihbar edilmesi üzerine, sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi ve yaralılar, Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ayakta tedavi edildi.

YOLCULARIN DURUMU

Kazada yaralanmayan 16 yolcu ise ilçedeki sosyal tesislerde konaklatıldı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.