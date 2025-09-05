Malatya’da Otobüs Şoförü Darp Etti

OTOBÜS ŞOFÖRÜ DARP OLDU

Malatya’da bir belediye otobüsü şoförü E.K., trafikte girdiği bir tartışma sonucunda otomobil sürücüsünü darp etti. Olay, salı günü Durucasu Mahallesi’nde meydana geldi ve yaşananlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

OLAYIN DETAYLARI

E.K., Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsle trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü kesti. Bu sırada araçtan inen şoför, otomobil sürücüsüne defalarca yumruk atarak saldırdı. Otomobilde bulunan sürücü, annesinin gözleri önünde darp edilerek kanlar içinde kaldı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sürücü bulunduğu yerden uzaklaştırıldı. Olay anı, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve görüntülerde E.K.’nın yaptığı saldırı yer aldı.

İŞ AKDİ SONLANDIRILDI

Yaşanan bu olayın ardından E.K.’nın iş akdinin sonlandırıldığı bildirildi. Bu durum, belediyenin olay karşısındaki ciddiyetini ve güvenlik önlemlerini artırma konusundaki kararlılığını gösteriyor.