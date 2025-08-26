Malatya’da Otomobil Bahçeye Uçtu, Yaralılar Var

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ BAHÇEYE UÇTU

Malatya’da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bahçeye düştü. Bu kazada 3 kişi yaralanma yaşadı. Olay, Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Darende-Akçadağ düzlüğü bölgesinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ VE YOLCULAR YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, Ankara yönünden seyir halinde olan ve 46 yaşındaki Ü.U. tarafından yönetilen 09 FU 700 plakalı Toyota marka otomobil, kontrolünü kaybederek bahçeye uçtu. Yaşanan kazada sürücü Ü.U. ile araçta bulunan 39 yaşındaki F.S.U. ve 7 yaşındaki U.D.U. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.