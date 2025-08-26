Haberler

Malatya’da Otomobil Bahçeye Uçtu, Yaralılar Var

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ BAHÇEYE UÇTU

Malatya’da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bahçeye düştü. Bu kazada 3 kişi yaralanma yaşadı. Olay, Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Darende-Akçadağ düzlüğü bölgesinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ VE YOLCULAR YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, Ankara yönünden seyir halinde olan ve 46 yaşındaki Ü.U. tarafından yönetilen 09 FU 700 plakalı Toyota marka otomobil, kontrolünü kaybederek bahçeye uçtu. Yaşanan kazada sürücü Ü.U. ile araçta bulunan 39 yaşındaki F.S.U. ve 7 yaşındaki U.D.U. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Reyhan Özcan, YKS’de 328’inci oldu. Kızılay’ın destekleri, motivasyon kaynağı oldu. Eğitimde eşitlik, umut veriyor. Kız kardeşi bilgisayar mühendisliğine devam ediyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor....

Muş'ta yaşayan Reyhan Özcan, YKS sınavında Türkiye genelinde 328. olarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tam burslu kazandı. Başarısında Kızılay'ın desteklerinin etkisi büyük oldu.
Naz Ve Deniz, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikiz kardeşler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS'de başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Aileleri bu başarıdan dolayı mutluluk duyuyor.

