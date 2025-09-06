Malatya’da Otomobil Devrildi, 1 Yaralı

OTOMOBİL İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI

Malatya’da meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünden çıkan bir otomobil istinat duvarına çarpıp devrildi. Bu olay sonucunda 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.45 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki Yeniköy mevkiinde gerçekleşti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alınan bilgilere göre, Elazığ yönünde seyahat eden B.D. (30) yönetimindeki 44 ACJ 209 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.