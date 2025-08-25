Haberler

Malatya’da Otomobil İle Çapa Motoru Çarpıştı

TRAJİK KAZA MALATYA’DA MEYDANA GELDİ

Malatya’da, otomobil ile çapa motorunun çarpıştığı kazada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay, Pütürge ilçesinin Taşmış Mahallesi’nde gündüz saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan köprüde bir otomobil ile çapa motoru çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 3 kişi, ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan yaralıların tedavisine başlandı. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.

