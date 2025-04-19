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Malatya’da Otomobil Karşı Şeride Geçti

KAZA HUKUKİ SÜREÇLERİ BAŞLADI

Malatya’da otomobilin sürücünün kontrolünden çıkması sonucu bir kaza gerçekleşti. Kazada bir kişi yaralandı. Kaza, saat 13.30 civarında Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki Doğanşehir-Reşadiye Mahallesi bölgesinde oldu.

Elde edilen bilgilere göre, Adıyaman yönüne giden H.S. yönetimindeki 06 AAF 134 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek yoldan çıktı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 62 yaşındaki Ş.A. yaralandı. Olay yerine yapılan ihbarın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme devam ediyor.

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