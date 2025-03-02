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Malatya’da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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KAZA ANININ DETAYLARI

Malatya’da bir otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Otomobil, önce kaldırıma çarptı, ardından yol kenarındaki bir duvara vurdu. Bu üzücü olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın gerçekleşme saati 21.15 olarak belirlendi ve olay, Malatya-Elazığ karayolu İstasyon Kavşağı’nda yaşandı.

SÜRÜCÜ VE YOLCUYU ETKİLEYEN SONUÇLAR

Elde edilen bilgilere göre, Elazığ yönünde seyir halinde olan Kerem Yüksel (19) kontrolündeki 44 NL 319 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma ardından da bir duvara çarparak durabildi. Olay sonucunda araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü Kerem Yüksel ile araçta bulunan yolcu S.G. yaralandı. Olayın ardından, ihbar üzerine hızla polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kerem Yüksel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

İNCELEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı ve yetkililer olayın sebeplerini araştırıyor. Malatya’da yaşanan bu kaza, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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