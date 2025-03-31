Malatya’da Otomobil Kazasında 3 Yaralı

KAZA NEDENİYLE YARALANMALAR YAŞANDI

Malatya’da bir otomobil, kontrolden çıkarak başka bir araca çarptı ve ardından karşı şeritteki bir kamyonete çarparak durabildi. Bu kazada üç kişi yaralanıyor. Olay, sabah saat 08.00 civarında Malatya- Elazığ kara yolu üzerindeki Akoğuz Kışlası mevkiinde meydana geliyor.

KAZADAN SONRA HIZLI MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, Elazığ yönünde ilerleyen E.K. yönetimindeki 06 EZ 7970 plakalı otomobil, aniden kontrolden çıkarak B.T. idaresindeki 26 AKA 943 plakalı otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçiyor ve N.E.’nin kullandığı 06 DJ 8939 plakalı kamyonete çarpıyor. İlk belirlemelere göre E.K., H.K. ve N.E. yaralanıyor.

OLAY YERİNDE GEREKEN MÜDAHALE YAPILDI

Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk ediliyor. Yaralıların olay yerindeki ilk müdahale sonrasında Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldığı bildiriliyor. Olayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldığı öğreniliyor.