Malatya’da Otomobil Refüje Çarptı: 1 Yaralı

OTOMOBİLİN KONTROLÜ KAYBEDİLDİ

Malatya’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çarpması sonucu kaza meydana geldi. Bu olayda bir kişi yaralı durumuna düştü. Kaza, Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Polis Meslek Yüksek Okulu civarında gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünde ilerleyen 07 S 4475 plakalı Peugeot marka otomobil, önünde giden bir araca çarpmamak için manevra yaparken kontrolünü kaybedip refüje çarptı ve ters döndü. Kazada sürücünün hafif yaralandığı bildirildi. Olayı görenler tarafından sağlık ekipleri ve polis olay yerine yönlendirildi. Yaralı, gerekli müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.