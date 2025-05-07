Malatya’da Otomobil Refüje Çarptı

OTOMOBİLİN KONTROLÜ KAYBEDİLDİ

Malatya’da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil refüje çarparak ters döndü. Bu kazada bir kişi yaralandı. Olay, Malatya-Ankara karayolunun Polis Meslek Yüksek Okulu civarında yaşandı.

KAZANIN SEBEBİ MANEVRA

Alınan bilgilere göre, Ankara yönüne giden 07 S 4475 plakalı Peugeot marka otomobil, önünde bulunan bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolünü kaybederek refüje çarptı ve ters devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER GİTTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.