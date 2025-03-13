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Malatya’da Sazlık Yangını Kontrol Altında Değil

BARAJ KENARINDA YANGIN ÇIKTI

Malatya’nın Kale ilçesinde barajın yanındaki sazlıkların tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Yangın, geniş bir alan üzerinde etkisini gösterirken, bölgeye sayısız itfaiye ekibi yönlendirildi. Olay, Kale ilçesinin Bent Mahallesi civarında yaşandı.

RÜZGAR YANGINI BÜYÜTTÜ

Edinilen bilgilere göre, baraj kenarındaki sazlıkların alev alması yangının çıkış sebebi oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. İhbarın yapılmasının ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Devam eden yangına ekiplerin müdahalelerinin sürdüğü bilgisi alındı.

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