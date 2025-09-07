Malatya’da Sendika Genel Kurulu Gerçekleşti

GENEL KURULDA KİRALAR VE VERGİ SORUNLARI VURGULANDI

Malatya’da Öz Finans-İş Sendikası 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilmiş durumda. Sendikadan yapılan açıklamalara göre, kentteki bir otelde düzenlenen bu genel kurulda, Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, ülkenin her bölgesinde kiralarda yaşanan sıkıntılara dikkat çekiyor. Eroğlu, “Geçen yıl alınan ürünün bu yıl aynı fiyata alınamadığını” belirterek, gelir vergisi uygulamasının yeniden düzenlenmesini talep ettiklerini ifade ediyor.

ÜYELERE HİZMET VE SORUNLARA ÇÖZÜM

Eroğlu, “Hak-İş Konfederasyonumuz ve biz bu işin takipçisiyiz. Biz istiyoruz ki ocak ayında maaşlarımızdan yüzde 15 ya da yüzde 20 vergi alınsın ama aralık ayında da aynı oranla devam etsin. Ocak’ta 100 lira ise Aralık’ta da 100 lira alayım. Ben ne aldığımı bileyim” diye konuşuyor. Öz Finans-İş Sendikası Malatya Bölge Başkanı Bülent Pektaş da, bölgede toplamda 2 bin 355 üyeye hizmet vermeye odaklandıklarını ve “Üyelerimiz ne zaman ararsa, sorularına cevap, sorunlarına ise çözüm odaklı yaklaştık” ifadesini kullanarak çalışmalara devam ettiklerini belirtiyor.

DEPREFIN SONRASI KONUT TESLİMİ

Ayrıca, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, depremler sonrasında 300 bininci konutun teslim edildiğini ve bu süreçte karşılaşılan zorlukları aktardı. Pakdil, “Hükümetin tüm imkanları kullanarak vatandaşlara destek verdiğini” belirterek, çalışmaların hala sürdüğünü kaydediyor. Genel kurulda tek listeyle girilen seçimde Bülent Pektaş tekrar bölge başkanı seçildi.