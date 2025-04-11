Malatya’da Silahla Oynarken Yaralandı

OLAYIN DETAYLARI

Malatya’da, konteyner içerisinde silahla oynarken kendini yaraladığı iddia edilen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın meydana geldiği yer, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’ndeki Fatih Caddesi üzerinde yer alan, güçlendirme çalışması yapılan hasarlı bir binanın bahçesindeki konteyner oldu. C.A. isimli şahıs, burada 3 arkadaşıyla sohbet ederken elindeki tabancanın ateş alması sonucu bacak ve kol kısmında yaralandı.

İNCELEME VE BULGULAR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı C.A.’yı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri, konteyner içinde herhangi bir iz ya da emare bulamazken, konteynere yakın bölgedeki araştırmalarda 4 adet boş kovan tespit etti. Hastanede tedavi altına alınan C.A.’nın, polis tarafından yapılan ısrarlı sorulara karşılık olarak kazara kendini yaraladığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.