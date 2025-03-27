Malatya’da Silahlı Kavga: 1 Genç Yaralı

İKİ GRUP ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGA

Malatya’da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 17 yaşındaki bir genç yaralandı. Olay, gece saat 00.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Venk yolu üzerinde husumetli gruplar arasında çıkan bir tartışma aniden silahlı çatışmaya dönüştü.

YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Silahlı kavgada, pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda Y.E.A. adlı 17 yaşındaki genç, kol ve bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı genç, Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ GÖZALTI VE İNCELEME

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemelerde suç aletini bularak 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.