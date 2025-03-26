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Malatya’da Silahlı Kavga: 17 Yaşında Genç Yaralandı

SİLAHLI KAVGA SONUCU YARALANMA OLDU

Malatya’da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada 17 yaşındaki bir genç yaralandı. Olay, saat 00.30 civarında Battalgazi ilçesinin Çamurlu Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, Venk yolunda gerçekleşen tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü.

YARALI GENCİN DURUMU

Olayda pompalı tüfekle yapılan ateş sonucu kol ve bacağına kurşun isabet eden 17 yaşındaki Y.E.A. yaralandı. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yaralı genç, Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürüldü.

GÖZALTILAR VE İNCELEME SÜRÜYOR

Bölgede araştırma yapan ekipler, olayda kullanılan suç aletiyle birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor.

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