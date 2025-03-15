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Malatya’da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

ŞİFA MAHALLESİ’NDE SİLAHLI KAVGA

Malatya’da iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada mermiler havada uçuştu. Olay, 22.30 civarında Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Samyeli Sokak’ta bulunan bir parkta A.A., E.Ö. ile M.B. ve B.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çatışma sırasında açılan ateş sonucu vücutlarının farklı yerlerinden yaralanan A.A. ve E.Ö. sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri meydana gelen durumu inceleme altına alarak çok sayıda boş mermi kovanı buldu. Ayrıca, olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.

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