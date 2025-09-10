Haberler

Malatya’da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Olayın Detayları

Malatya’da gece saatlerinde iki grup arasında cami şadırvanında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesindeki Zafer Mahallesi’nde, saat 23.00 civarında gerçekleşti. İddialara göre, Turgut Özal Camisi’nin şadırvanında karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma çıktı ve bu tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Yaralıların Durumu

Çatışma esnasında meydana gelen ateş açılması sonucunda G.Ö., F.T. ve C.Ç. isimli şahıslar yaralandı. Olayın hemen ardından bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Çatışmaya karışan bir birey, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Malatya’daki bu olay, güvenlik güçlerini alarma geçirirken, halk arasında da endişeye sebep oldu.

