Malatya'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAY YERİNDE

Malatya’da iki grup arasında gerçekleşen silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet bulunan S.K., M.T. ve H.M.U., A.B. ile M.Y.B. Şehit Mehmet Özbek Çocuk Parkı önünde bir araya geldi. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede pompalı tüfeklerin kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

SALDIRI VE YARALANMALAR

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kavga sırasında tüfekten çıkan saçmalara hedef olan S.K., A.B. ve M.Y.B. ambulanslarla Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTI

Polis ekipleri, kavgaya karışan M.T. ve H.M.U.’yu gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatıldı. Gelişmelerin takip edileceği bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzincan’da Motosiklet Yayaya Çarptı

Erzincan'da bir motosiklet, karşıya geçmeye çalışan yayaya çarparak iki kişiyi yaraladı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Haberler

Yangın, Buldan’da devam ediyor

Buldan'da 5 gündür süren yangınla mücadele devam ediyor. Ekipler karadan müdahaleye devam ederken, bazı bölgelerde tahliye çalışmaları da sürmekte.

