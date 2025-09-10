Malatya’da Silahlı Kavga, Üç Yaralı

OLAYIN GERÇEĞİ

Malatya’da gerçekleşen silahlı çatışmada iki grup cami şadırvanında karşılaştı ve sonuç olarak 3 kişi yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesindeki Zafer Mahallesi’nde saat 23.00 civarında meydana geldi. İddialara göre, Turgut Özal Camisi’nin şadırvanında bulunan gruplar arasında belirsiz bir sebepten dolayı çıkan tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüşüyor. Bu çatışma sonucunda G.Ö., F.T. ve C.Ç. yaralanıyor.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ BÖLGEDE

Olayın ardından, ihbar yapılması üzerine bölgeye hem polis hem de sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Yaralılar, acil olarak Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Olayla ilgili araştırmalar devam ederken, olayda yer alan bir kişi, polis merkezine giderek teslim oluyor. İnceleme çalışmaları ise hâlâ sürmekte.