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Malatya’da Silahlı Saldırı Gerçekleşti

HUSUMETLİSİNE SİLAHLI SALDIRI

Malatya’da bir kişi, husumetlisinin evine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Paşa Köşkü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetlisinin ikamet ettiği Demokrat sokağa gelen H.A., yanında bulundurduğu silahla eve ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine hemen bölgeye polis ekipleri yönlendirildi ve ekipler, saldırının yapıldığı ikamette detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yaralanan kimsenin bulunmadığı olayla ilgili olarak zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar halen devam ediyor.

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