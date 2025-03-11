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Malatya’da Silahlı Saldırıda Bir Yaralı

OLAY YERİNDE YAŞANANLAR

Malatya’da bir kişi, bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesindeki Karagöz Caddesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, Kardeşçik yönünde ilerleyen bir araçtan pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı. Bu ateş sonucu kaldırımda yürüyen M.D.’nin yüz kısmına saçma isabet etti. Olayın ardından zanlılar hızla bölgeden uzaklaştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.D., Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme gerçekleştiren ekipler, bir adet boş tüfek kartuşu buldu. Olayın zanlılarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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