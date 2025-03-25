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Malatya’da Silahlı Tartışma: Bir Kişi Öldü

Olayın Gelişimi

Malatya’da, konteyner kentte kalan iki aile arasında yaşanan bir tartışma sonucunda pompalı tüfekle göğsünden vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Samanköy konteyner kentinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bölgede kalan komşular Emin Varol ile Ş.Ö. arasında gün boyunca devam eden bir tartışma, akşam saatlerinde tehlikeli bir boyuta ulaştı. Ş.Ö., Emin Varol’u kaldığı konteynerde pompalı tüfekle vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemeler sonrasında Emin Varol’un hayatını kaybettiğini belirledi. İki aile arasında bir süredir yaşanan tartışmaların arka planda olduğu ifade edilirken, hayatını kaybeden kişi 3 çocuk babasıydı. Varol’un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

Zanlının Yakalanması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Olayın zanlısının yakalanması amacıyla polis tarafından başlatılan çalışmalar halen sürüyor. Gelişmeler takip ediliyor.

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